Patrice Evra, Ferguson’ın takımı azarladığı anları anlattı: ‘Kim olduğunuzu sanıyorsunuz?’

Kariyerinde 8 sene Manchester United forması giyen Patrice Evra, United’ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson ile ilgili çarpıcı bir anekdot anlattı.

2006’da Monaco’dan United’a transfer olan Fransız sol bek, sezon öncesi turunda Ferguson’ın adeta çıldırdığı anları aktardı.

Takım otobüsü dışında bekleyen taraftarlarla futbolcuların imza vermemesi üzerine deliye dönen Ferguson’ın takımı çok sert bir şekilde azarladığını aktaran Evra, efsanevi menajerin taraftarlara saygı konusunda takımı hizaya çektiği anları şöyle anımsadı:

“Açıkçası otobüse bindiğimizde çok yorgunduk ve taraftarlar kuyruk olmuştu. Oyuncular olarak ‘Kimse imzalamazsa, hiçbirimiz imzalamak zorunda kalmaz’ diyerek otobüse binmiştik. Pencereden dışarı baktığımda Sir Alex Ferguson’ın istisnasız herkese imza dağıttını gördüm.

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Yemin ederim 45 dakika boyunca falan imza dağıtmıştır. Herkese imza veriyordu. ‘Patron otobüse geldiğinde, bittik’ dedim.

Otobüse bindi ve bizi öyle bir haşladı ki… ‘Siz ne halt olduğunuzu zannediyorsunuz? Bu insanlar sizin maaşınızı ödüyor. Bu insanlar sizi izlemeye geldi. Şimdi s… olup gidiyorsunuz ve imza veriyorsunuz.’ Ve her taraftara imza vermek zorunda kaldık. Anlayış buydu.”

Manchester United’ın resmi ‘podcast’ine konuşan Evra, 2008’de Kırmızı Şeytanlar’la Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış ve bununla birlikte 5 Premier League zaferi elde ederken 3 kez de Lig Kupası’nı kaldırmıştı.

Evra ayrıca Manchester United’da, Ferguson yönetiminde kazanmanın nasıl normalleştiğini de söyledi. İlk lig şampiyonluğunu yaşadığında çocuklar gibi sevindiğini ifade eden Evra, kulüpte daha önce de şampiyonluk yaşayanların artık bu tür başarıları normalleştirdiğini ve kendisinin de sonraki lig şampiyonluklarında ilki kadar çılgınlarca sevinmediğini belirtti.

Ferguson’ın da özellikle Premier League şampiyonluklarında sakin kaldığını ifade eden Evra, Şampiyonlar Ligi zaferinin bir istisna olduğunu ve Ferguson’ı en çok sevinirken gördüğü maçın Devler Ligi finali olduğunu belirtti.