‘Mike Tyson bugünün şampiyonlarını yenebilir’

Eski ağır sıklet boks şampiyonu 53 yaşındaki Mike Tyson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hala ne kadar formda olduğunu kanıtladı. Mike Tyson’ın hala el hızına ve yumruk gücüne sahip olduğunu gösteren video sonrası bir başka eski boksör Oscar De La Hoya, “Bugün şampiyonluk kazanan boksörleri yenebilir” dedi.

Mike Tyson’ın videosu hakkında The Sun’a konuşan Oscar De La Hoya, “12 raundu tamamlayacak antrenmanlar yapması halinde şu anda ağır sıklette ringe çıkan tüm boksörleri mağlup edebilir” dedi.

Ringlere geri dönebileceği konuşulan Mike Tyson’ın profesyonel olmasa da gösteri amaçlı bir maça çıkabileceği belirtiliyor.

I'm a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm

