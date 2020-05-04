Loris Karius, Beşiktaş’taki sözleşmesini feshetti

Beşiktaş’a geldiğinde 2 yıllık kiralık sözleşmesi imzalayan Loris Karius, alacaklarını alamadığı için FIFA’ya yaptığı başvuru sonrasında sözleşmesini tek taraflı feshetti. Alman file bekçisinin belgeleri, siyah-beyazlı kulübe ulaştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada Karius’un gelecek sezon kadroda olmayacağını belirtmişti. Eğer Süper Lig corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından Beşiktaş kalecisi Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu koruyacak.

Karius, Beşiktaş formasıyla çıktığı 67 maçta 95 gol yerken kalesini 14 maçta gole kapatmıştı.

‘Boateng’le devam edilmeyecek’

Alman kaleci Karius hakkındaki flaş gelişmenin ardından Bein Sports’ta Kevin-Prince Boateng’in de takımdan yüksek ihtimalle ayrılacağı ifade edildi. Performansı beğenilen ve 1 yıl daha kiralanması gündeme gelen Boateng’in corona virüsü salgını sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrası yüksek maliyeti nedeniyle yolların ayrılacağı belirtildi.

Bein Sports Beşiktaş muhabiri Gürler Akgün “10 maçlık opsiyonu devreye girmesiyle Boateng’in sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı ama maliyetinin yüksek olması sebebiyle Boateng’in Beşiktaş’tan ayrılabileceği gelen bilgiler arasında” diye konuştu.