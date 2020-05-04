La Liga dönüşe hazırlanıyor! Tarih verildi…

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya’da lig için dönüş kararı verildi. La Liga yönetimi yaptığı toplantı sonrası takımların bu hafta saha antrenmanlarına başlaması ve maçların haziran ayında oynatılmasına karar verdi.

Normalleşmeye başlayan İspanya’da La Liga 1 ve 2.Lig ekipleri bu hafta saha çalışmalarına başlayabilecek.

2 aydır durmuş durumda olan futbola yeniden dönüş protokolü kapsamında bir başka karar daha alındı. İspanya Kral Kupası Finali’ni oynayacak Athletic Bilbao ve Real Sociedad takımları müsabaka için seyircili oynanacak şartlar oluşana kadar bekleme kararı aldıklarını bildirdi.