Koeman’ın sağlık durumu hakkında ilk açıklama

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronaldo Koeman, bisiklet sürdükten sonra eve döndüğünde, kendisini rahatsız hissettiğini söyleyince yakınları tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 57 yaşındaki teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Koeman’ın durumu hakkında bilgi veren menajeri Rob Jansen, tecrübeli teknik adamın tıkanan iki damarının açıldığını, tedavisinin iyi gittiğini ve gün içinde taburcu edileceğini duyurdu. Hollanda sitesi AD’a konuşan Rob Jansen, Koeman’ın tedavisine evinde devam edileceğini de belirtti.

Hollanda futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Koeman, kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı gibi takımları çalıştırdı. 2018 yılından bu yana Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü olarak görevini sürdüren tecrübeli hoca, oyunculuk döneminde Hollanda ile 1988 Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Koeman, futbolculuğu döneminde ise sırasıyla Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord formaları giymişti. Koeman, serbest vuruşlardan attığı gollerle tanınıyordu.