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Sözcü

Juventus, corona virüsü tedavisi gören Paulo Dybala’nın sözleşmesini uzatmak istiyor

Juventus Spor Direktörü Fabio Paratici, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

10:32 -
Haberler Futbol
Juventus, corona virüsü tedavisi gören Paulo Dybala’nın sözleşmesini uzatmak istiyor

İtalyan devi Juventus, yaklaşık bir buçuk aydır corona virüsü tedavisi gören Arjantinli yıldızı Paulo Dybala’yı kulüpte tutmak istiyor.

İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, Sky Sport’a yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi.

Paratici, “Paulo Dybala’nın sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Onu yıllarca Juventus’un bir parçası olarak görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu sezon 34 maçta 13 gol, 12 asist ile takımına sağlayan başarılı futbolcuyla Manchester United ve Tottenham’ın da ilgilendiği konuşuluyor.

İtalya Serie A juventus Paulo Dybala