İtalya Serie A’da sahaya inen ilk takım Sassuolo oldu!

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, corona virüsü nedeniyle askıya alınan sezonda futbola dönüş için tesislerde çalışmalarına başladı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalarla takım, Serie A’da sahaya inen ilk takım oldu.

Kulüp sosyal medya hesaplarından bir video paylaşırken oyuncuların her birine bir yarı saha ayrıldığı görüldü. Maksimum altı futbolcu tesislerde çalışabilirken üç sahanın her yarısında bir oyuncu ısınma hareketleri, koşu ve esneme hareketleri yaptı.

18 Mayıs’a kadar takım çalışmalarının yasak olacağı İtalya’da oyuncular bireysel olarak çalışmalarını tesislerde yapabilecek. 4 Mayıs itibariyle evde kalma uygulamasının hafiflemeye başladığı İtalya’da Serie A’da sezonun akıbeti ise henüz belli değil. Bitime 12 maç kala Juventus, Lazio’nun bir puan önünde lider.

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Serie A’da Sassuolo’nun ardından diğer ekipler bu hafta içinde çalışmalarına başlayacak. Bologna ve Atalanta salı günü başlayacak, Inter ise bu hafta içinde sahaya inecek. İtalya’da sezonun kalanı için son kararı İtalya hükümeti verecek. Sassuolo İtalya’da sezon askıya alınmadan önce son maçı oynayan iki takımdan biriydi.

9 Mart’ta oynanan o maçta Sassuolo, konuğu Brescia’yı 3-0 mağlup etmişti.