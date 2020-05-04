İngiltere’de skandal iddia! 6 takım ligi sabote ediyor…

13 Mart tarihinde askıya alınan ve Haziran ayında yeniden oynanması beklenen Avrupa’nın en önemli lig olarak gösterilen İngiltere Premier Lig’de 6 takımın ligin yeniden başlamasını sabote ettiği ifade edildi.

İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre, 6 Premier Lig kulübünün rekabetin zarar görmemesi adına böyle bir karar aldıkları öne sürüldü. Ligin düşme adayları arasında gösterilen Aston Villa, Norwich City, West Ham United, Brighton, Watford ve Bournemouth kulüpleri bu sezon oynanan lig maçlarının iptal edilmesini ve aynı takımlar ile 2020-2021 sezonunun başlamasını talep ettiği ifade edilirken bu yönde bir lobi çalışması yürüttükleri belirtildi.

Premier Lig kulüplerinin yer aldığı toplantıda yer alan bir isim gazeteye yaptığı açıklamada bahsi geçen takımların küme düşmemek için bu yola başvurduklarını ifade etti. İsmi açıklanmayan kişi konu ile igili, “Küme düşme riskinden kaçmak için futbolun oynanmasını tehdit ediyorlar. Çok dar görüşlü bir düşünceye sahipler” dediği öne sürüldü.