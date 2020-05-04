Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı

Amsterdam’ın Bussum bölgesindeki evinde rahatsızlanan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman ambulansla hastaneye kaldırıldı.

De Telegraaf’ta yer alan habere göre tecrübeli teknik adam kendisini kötü hissedince yakınları tarafından ambulansla Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi’ne götürüldü. Doktoların ilk tanısının ardından Koeman’ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hemen tedaviye alınan ünlü hocanın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre 57 yaşındaki tecrübeli teknik adam karantina süresinde formunu korumak için bisiklet turları yapıyordu. Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton’ı gibi takımları çalıştıran Koeman Hollanda futbolunda önemli bir figür.

2018 yılından bu yana Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü olarak görevini sürdüren tecrübeli hoca oyunculuk döneminde 1988 Avrupa Şampiyonlu’ğu yaşamıştı.