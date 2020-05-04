Hertha Berlin’den Salomon Kalou’ya uzaklaştırma

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin saha çalışmalarına dönen futbolcularından 34 yaşındaki Salomon Kalou’yu kurallara uymadığı gerekçesiyle takımdan uzaklaştırma kararı aldı.

Fildişili oyuncunun geçtiğimiz günlerden kulübün tesislerinde idman öncesi ve sonrası paylaştığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı videolar Almanya’da skandal olarak yorumlanmış ve büyük tepkilere neden olmuştu.

SOYUNMA ODASINDA TOKALAŞMA VE…

Kulüpten yapılan açıklamada, soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tokalaşan ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan Kalou’nun derhal yürürlüğe girecek şekilde antrenmanlardan ve maçlarla ilgili faaliyetlerden uzaklaştırılmasına karar verildiği kaydedildi.

34 yaşındaki futbolcunun “Corona şarkısı” söylemesi ile corona virüsü salgınının boyutunun farkında olmadığının vurgulandığı açıklamada; Fildişili oyuncunun yaptığı davranış nedeniyle pişman olduğu ifade edildi. Kalou, “Coronayı ciddiye almadığım izlenimini verdiysem özür dilerim. Bunun için üzgünüm” açıklamasında bulundu.