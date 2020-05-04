Göztepe’de yabancılar ayrılmak istemiyor

Corona virüsü pandemisi nedeniyle şehir ya da ülke değiştirmek istemeyen Göztepe futbolcuları Wallace Reis, Leo Schwechlen, Marcio Mossoro ve Stefan Napoleoni’nin yönetimle görüşüp geleceklerini belirlemek istedikleri öğrenildi. Napoleoni dışında diğer yabancı futbolcuları yeni sezonda kadroda düşünmeyen kurmayların ücrette fedakarlık yapılması durumunda kararı gözden geçirebilecekleri vurgulandı.

Sağlık riskine girmek istemeyen oyuncuların ise yeni kontrat için pazarlığa hazır oldukları iddia edildi. Göztepe ile mukaveleleri sürmesine rağmen gözden çıkarılan Celso Borges ve Andre Poko’nun da takımdan ve İzmir’den ayrılmaya sıcak bakmadıkları vurgulandı. Süper Lig’deki maçların ertelenmesiyle gelirlerini kaybeden Göz-Göz’de başkan Mehmet Sepil’in ise kesinlikle bütçeyi zorlamayacağı ifade edildi. Ekonomik olarak kemer sıkmayı planlayan Sepil’in dış transferi gerçekleştirebilmek için kesin olarak bazı futbolcularla vedalaşacağı da dile getirildi. (DHA)