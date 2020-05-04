Futbolun geleceği

Belçika ve Hollanda liglerini bitirdiler. Fakat bu oyunda marka olan Fransa'da ligin bitirilmesi, futbol dünyamız için sürpriz oldu.

Fransız takımları, Şampiyonlar Ligi maçlarını ülkelerinde oynayamayacak.

Bizde ‘ligi nasıl tamamlarız' diye çalışmalar sürüyor. Bunun nedeni, tamamıyla ekonomik. Kulüplerin kaybı şu ana kadar 1.5 milyar TL'yi geçti. Futbolumuzun gelir büyüklük tablosu 4.2 milyar TL. Koronavirüs belası, kaybı yüzde 30'a çıkaracak. Bu, ‘büyük kayıp' demek. Kulüpler, en azından sezonu bitirmek istiyor. Oyunculara, teknik kadroya, çalışanlara maaş ödeyememek, büyük problem. Kalan maçlar oynanırsa maaş ve transfer alacaklarının hepsi ödenebilecek mi? Bu da net değil. Sezon başından alacağı olan teknik adamlar ve futbolcular var. Onlar ne yapacak?

FIFA ise maçların başlamasına sağlık açısından soğuk bakıyor. Bence haklı. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, dünyada yapılan test sayılarının henüz yeterli seviyeye gelmediğini ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek futbolun başlatılmasını sakıncalı gördüklerini açıkladı. D'Hooghe, futbol için eylül ayını işaret etti. Bu düşüncenin ana fikri şu: Herhangi bir ülkede, maç sonu kendini iyi hissetmeyen oyuncu, hakem veya teknik direktörün testlerinden biri pozitif çıkarsa, sahada mücadele eden herkes 14 gün karantinaya girecek.

Bu riske girmek için, çok iyi düşünmek gerekiyor!