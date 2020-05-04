FINA 2021 Dünya Su Sporları Şampiyonası, Mayıs 2022’ye ertelendi

Japonya’nın Fukuoka kentinde 16 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 2021 Dünya Su Sporları Şampiyonası, FINA’dan yapılan açıklamaya göre 13-29 Mayıs 2022 tarihlerine ertelendi.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle 2021 yazına ertelenen Tokyo 2020’yle denk geleceği için erteleme kararı alınırken FINA Başkanı Julio Maglione resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“İlgili paydaşlarla irtibat kurduktan ve onların geri bildirimlerinin ardından, alınan kararın şampiyonadaki tüm katılımcılar için mümkün olan en iyi koşulları sağlayacağından şüphemiz yok.

Bu eşi benzeri görülmemiş belirsizlik hali içinde, FINA bu tarihlerin açıklanmasının tüm ilgili kişiler için planlamada bir netlik sağlamasını umuyor.”