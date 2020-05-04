Ergin Ataman, Obradovic’in yeni imajına takıldı!

Basketbol Süper Ligi ve Euroleague’de liderlik koltuğunda bulunan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, aylık spor dergisi Socrates’in Youtube kanalına konuk oldu. Karantina nedeniyle evinde bulunan ve video görüşmesiyle yapılan sohbette Ataman, maçların olmadığı günleri adrenalinsiz geçirdiğini belirtip zaman zaman Merter’deki tesislere giderek oyuncuların kişisel antrenmanlarını takip ettiğini belirtti.

Ataman, ayrıca Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic’in corona virüsü nedeniyle uzattığı saç ve sakallı fotoğrafını da yorumladı. Tecrübeli isim, “Popovich'in de böyle bir imajı var. Ona çok benzemiş. Bakarsınız NBA yoluna gider. Zaten EuroLeague'de bu kadar başarılı olmuş bir antrenörün NBA'den mutlaka çağrılması, iyi bir takımdan teklif alması gerekiyordu. Belki sakalı olmadığı için böyle bir teklif gelmediğini düşünüp imaj değişikliği yapmış olabilir” diye konuştu.

EFES, NBA’DE PLAY-OFF’A KALIR MI?

Tecrübeli koç, “Bu sezonki Efes, NBA'de play-off yapar mı?” sorusuna ise “Oynadığımız sert ve akıcı basketbolun yanı sıra rotasyonu 10-11 oyuncuya çıkardık. Keşke böyle bir çağrı alıp gitsek de bir sezon NBA'de oynayıp boyumuzun ölçüsünü alsak” şeklinde esprili bir cevap verdi.

Hem Galatasaray hem de Efes’te uzun yıllardır Vassilis Spanoulis’i transfer etmek istediğini söyleyen Ataman, “Spanoulis, oyuncu olarak olmadı ama umarım bir gün antrenör ve menajer olarak birlikte çalışırız” diyerek temennisini dile getirdi.

EN İYİSİ LARKIN

Başarılı çalıştırıcı, Petar Naumoski, Deron Williams, Carlos Arroyo ve Shane Larkin gibi birlikte çalıştığı oyun kurucular arasında en iyisinin Shane Larkin olduğunu belirtti.

ATAMAN’IN EUROLEAGUE’DEKİ EN İYİ 5’İ

Ataman, Euroleague tarihindeki ilk beş seçimini ise Shane Larkin – Vassilis Spanoulis – Will Clyburn– Nikola Mirotic – Jan Vesely şeklinde yaptı.