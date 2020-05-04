Chris Froome: ‘İnsanların toplanmasını engelleyebilecekler mi?’

Dünyanın en prestijli yol bisikleti turu olan Tour de France’ı dört kez kazanan Britanyalı bisikletçi Chris Froome, 27 Haziran’dan 29 Ağustos’a ertelenen Tour de France hakkında açıklamalarda bulundu.

Froome, organizatörlerin tur esnasında büyük kalabalıkların bir araya gelmesini önleyip önleyemeyecekleri konusunda şüphe duyduğunu açıkladı.

“Organizatörler insanların büyük kalabalıklar halinde gelip toplanmasını engelleyebilecek mi? Teorik olarak yarışabiliriz, yarış televizyonda yayınlanabilir” diyen Froome, “Her yerde insanların oluşturduğu tünellerden geçeceğiniz sahneleri elde edemeyeceksiniz. Belki de bu yıl yarışın bu halini izlememiz gerek. Bilmiyorum” dedi.

2013, 2015, 2016 ve 2017’de turu kazanan ve Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ve Miguel Indurain’in ortaklaşa sahip olduğu rekoru egale etmesine bir zafer uzaklıkta olan Froome, geçen sene geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle antrenman yapamadığı dönemlerdeki boşluğunu kapatıyor.

34 yaşındaki bisikletçi geçen sene haziran ayında Criterium du Dauphine yarışına hazırlanırken yüksek hızda seyrettiği sırada kaza yapmış; boynunda, kalça kemiğinde, dirseğinde, kalça ekleminde ve kaburgalarında oluşan kırıklar nedeniyle üç haftadan fazla bir süre hastanede yatmıştı.

Froome, evde geçirdiği günlere hazırlıklı olduğunu ise “Bazı günler 6 saat boyunca sabit bisikletten inmiyorum. Sakatlık sürecimde de yaptığım antrenmanların çoğu içerideydi, bu yüzden aslında tüm bu eve kilitlenme dönemine beni hazırladı ve zihinsel olarak biraz daha kolay geçiş yapabildim” sözleriyle ifade etti.