Bundesliga’da 10 corona virüs vakası tespit edildi

Futbolda geri dönüşün öncesi olmak isteyen Almanya’da takımlar yavaş yavaş saha antrenmanlarına başladı. Kontrol ve hazırlık evresinde tüm takımlara test yapılması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Bundesliga ve Bundesliga 2’de mücadele eden 36 takıma yapılan toplamda 1724 corona virüs testinden 10 pozitif sonuç elde edildiği açıklandı.

BU AY BAŞLAMASI PLANLANIYORDU

Yapılan testlerin ek güvenlik duvarı oluşturarak oyuncuları ve takım antrenmanlarını enfeksiyona karşı mümkün olan en iyi şekilde korumaya çalışmak olduğu belirtildi.

Almanya hükümetinin onay vermesi halinde bu ay içerisinde başlatılması planlanan Bundesliga test sonuçları sonrası Haziran ayına sarkabilir.