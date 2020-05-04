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Boca Juniors’lı Sebastian Villa’nın sevgilisinden şoke eden açıklama: ‘Bebeğimi düşürdüm…’

Boca Juniors'ın Kolombiyalı oyuncusu Sebastian Villa'nın eski sevgilisi Daniela Cortes, geçen yıl mayıs ayında Villa'nın bebeğine hamileyken, genç futbolcu tarafından şiddete uğradığını ve bu nedenle düşük yapıp bebeğini yitirdiğini açıkladı. Cortes, geçen hafta da Villa tarafından darp edildiğini açıklamış ve suç duyurusunda bulunmuştu.

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12:27 -
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Boca Juniors’lı Sebastian Villa’nın sevgilisinden şoke eden açıklama: ‘Bebeğimi düşürdüm…’

Boca Juniors forması giyen Sebastian Villa’nın eski kız arkadaşı Daniela Cortes, Villa’nın kendisini dövdüğünü ve bu nedenle düşük yaptığını açıkladı.

Cortes Cronica TV’ye konuşurken, “Geçen sene mayıs ayında ondan hamileydim. Bir gün çok sert bir tartışma yaşadık, bana vurdu ve beni hırpaladı. Birkaç gün sonra aşırı kanamam oldu ve bir sabah karnımda sancıyla uyanınca hastaneye gittim. Bir röntgen çektiler ve fetüs yoktu. Onun darbeleri sonrasında bebeğimi düşürdüm” şeklinde açıklamada bulundu.

“O bipolar bir insan. Bir an mutlu ve keyifliyken hemen sonra sinirlenip, kabalaşabiliyor, hakaret ediyor. Sebastian tam bir sürpriz yumurta zira sürekli davranışı değişiyor. Onu çok kez affettim. Hep değişeceğine inandım. Ama bir gün iyi, bir gün kötüydü” diyen Cortes, konuyu geçen hafta mahkemeye taşıdı.

Son olarak geçen hafta Villa’nın saldırısına uğradığını açıklayan ve kişisel Instagram hesabından kan içindeki dudağının ve dişlerinin görüntüsünü paylaşan Cortes, olay anını “Annemle telefonda konuşmaya başladı. Görüşmeyi bitirdiğinde bana vurmaya başladı. Beni saçlarımdan yere fırlattı. Yumruklar, tekmeler… Kontrolden çıkmıştı. Korkunçtu” sözleriyle anlattı.

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Kolombiyalı oyuncu 2018’de Arjantin ekibine transfer olmuştu. Villa, Eylül 2018’de Kolombiya Milli Takımı’na da seçilmişti.

Boca Juniors Daniela Cortes Sebastian Villa
Son güncelleme: 12:35 04.05.2020