Bellona Kayseri oyuncusu Beril Albayrak: ‘Kayseri’yi ve mantıyı çok özledim’

Covid-19 salgınından ötürü liglere ara verilmesi ile basketbola uzak kalan Beril Albayrak; antrenman yapmayı, maçlara çıkmayı özlediği kadar Kayseri’yi ve Kayseri yemeklerini özlediğini söyledi.

Bellona Kayseri Basketbol takımının 23 yaşındaki oyuncusu Beril Albayrak, “Kayseri’yi çok özledim gerçekten. Mantı yemeyi çok özledim. Kayseri'deyken sürekli yiyordum hayran kalmıştım. Mantı yapmayı denedim ama Kayseri'deki kadar güzel yapamadım açıkçası” dedi.

Albayrak, “Takımı da çok özledim tabii ki de. Bizim bu sene sahip olduğumuz takım kimyası bir birine uyan bir takımdı. Ufak, tefek problemler ve sorunlar her takımda olur. Maç kaybettik, kazandık iniş ve çıkışlarımız oldu ama her zaman yüzümüz güldü. Bu süreç geçsin ve o günlere yeniden dönmek istiyorum” diye konuştu.