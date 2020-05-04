Atalanta Valencia maçı için flaş açıklama! ‘4 kez birbirlerine sarıldılar’

Corona virüsü salgınının boyutu tahmin edilemeden önce Şampiyonar Ligi’nde oynanan Atalanta-Valencia maçı için tartışmalar devam ediyor. Son olarak Valencia’nın 30 yaşındaki sol beki Daniel Wass mücadele ile ilgili yaptığı yorumda ”Atalanta’ya karşı o maçı oynamak berbat bir durumda. O maçtan sonra birçok oyuncu hastalandı” ifadelerini kullanmıştı. 19 Şubat’ta San Siro’da oynanan mücadelede Atalanta Valencia’yı 4-0 mağlup etmişti.

’40 BİN TARAFTAR BİRBİRİNE SARILARAK ÖPTÜ’

Marca’da yer alan habere göre; virüsün yayılmasını tetiklediği düşünülen karşılaşma için Bergamo’daki Giovanni Hastanesi direktörü Lorini de çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Durumu kabul eden bir açıklama yapan doktor, ”Eminim o maçta 40 bin taraftar birbirine sarılarak öptü. Maçta 4 gol oldu ve bu durumun 4 kez tekrarlandığını düşünüyorum. Bu inanılmaz bir etki olur” dedi.