Ankaragücü’nde corona virüsü testi yapıldı

Ankaragücü Kulübü’nde sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4´erli gruplar halinde corona virüsü testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar Beştepe Tesisleri’ni karantinaya alan Ankaragücü, test sonuçlarına göre antrenmanlarına başlayacak.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert sağlık vurgusu yaparak, “Her şeyden önce sağlık gelir. Coronavirüs test sonuçları gelene kadar hiçbir çalışma, antrenman yapılmayacak. Sonuçların duruma göre planlamamızı yapacağız” ifadelerini kullandı.