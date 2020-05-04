ABD’de başkan adaylarından Joe Biden, ABD Kadın Milli Futbol Takımı üzerinden mesaj verdi!

Demokratlar’ın muhtemel başkan adayı Joe Biden, ABD Kadın Milli Futbol Takımı’na destek mesajı verdi. ABD Futbol Federasyonu’na karşı cinsiyet ayrımcılığı davası açan ve ancak davaları reddedilen takıma destek paylaşımında bulunan Biden, “Mücadeleden vazgeçmeyin. Bu iş daha bitmedi” ifadelerini kullandı.

“Eşit ücret, hemen! Aksi halde benim başkanlığımda Dünya Kupası fonlaması için başka kapıya gidersiniz” sözleriyle federasyona seslenen Biden, kadın milli futbol takımı üzerinden bir başkanlık mesajı da vermiş oldu.

Mart 2019’da açılan ve kadın futbolcuların toplamda 66 milyon Dolar talep ettiği davada ABD Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, erkek milli takımından haksız bir şekilde daha az ücret aldıklarını savunuyor. Mahkeme davanın ücretlerle ilgili olan bölümünü sunulan gerekçelerin yetersiz olduğu nedeniyle kabul etmedi.

Davaya konu 2015-2019 döneminde kadın futbolcuların daha çok karşılaşmaya çıktığı ve bu sebeple milli takımdaki maç başı ve toplam ücretlerinin erkeklerden fazla olduğu ifade edildi. Bu farkın kadın oyuncular birliğinin federasyonla yaptığı anlaşma gereği alınan garanti ücretlerden de kaynaklandığı kaydedildi. Öte yandan mahkemenin, seyahat ve antrenman gibi çalışma şartlarındaki eşitlik konusunda yargı sürecinin devamına ilişkin karar verdiği aktarıldı. Bu konular hakkındaki davanın 16 Haziran’da başlayacağı belirtildi.

Rapinoe’ya başkan yardımcılığı teklifi…

Ancak eşit ücretle ilgili olarak mücadelenin devam edeceği ve temyize gidileceği de aktarılırken eski başkan Barack Obama’nın yardımcılığını da yapan Biden, bu süreci seçim yarışında kendisine avantaj yaratacak bir konu olarak kullanıyor. Her fırsatta ABD Kadın Milli Futbol Takımı’na olan desteğini ifade eden Biden, bununla da kalmayıp takımın kaptanlarından Megan Rapinoe’yu başkan yardımcısı olarak görmek istediğini de ifade etmişti.

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Joe Biden ve eşi Jill ile Instagram canlı yayınında buluşan ünlü sporcu birçok konuda konuştukları 44 dakikalık bir sohbet gerçekleştirdi. Rapinoe'nun başarısı sonrası Biden, saçının bir bölümünü ünlü sporcuya ithafen mora boyamıştı.

Sohbet sırasında Biden, Rapinoe'ya kendisinin yardımcısı olmasını teklif etti. Rapinoe olumsuz bir cevap vermezken, “Futbol oynamayı seviyorum. Bu işi bir süre daha yapmak istiyorum. Ancak bence hem oynayıp hem de yardımcılık yapabilirim. Detayları konuşabiliriz” dedi.

Megan Rapinoe 2019'da Dünya Kupası’ndan zaferle ayrılan ABD’nin öne çıkan oyuncusu olmuştu. LGBTIQ+ ve kadın haklarının yanında, ödeme eşitliği konularında da öncü haline gelen yıldız isim, Donald Trump tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Bunun üzerine Dünya Kupası şampiyonu takım, Beyaz Saray’ı ziyaret etmemişti.

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Tüm bu gelişmeler ışığında Cumhuriyetçiler’in karşısında bir noktada konumlanan ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın desteğini arkasına almış gözüken Biden, bundan beslendiği gibi eşitlik sağlayacağı yönünde de vaatlerde bulunuyor. Ancak Biden hakkında bir cinsel taciz davası da gündeme gelmiş durumda.

Tara Reade isimli bir kadın Biden'ın kendisini 1993 yılında Delaware senatörü olduğu dönemde, Senato koridorunda taciz ettiğini iddia etti. Yemin altında ifade vermek veya gerekirse kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapmak istediğini söyleyen Reade, 27 yıl sonra yaptığı suç duyurusunun Biden’ın başkan adaylığını engellemek için olmadığını iddia ederek, sosyal medya üzerinden Cumhuriyetçilere, “Uğradığım saldırıyı siyasi kazanç için kullanmayın” çağrısında bulundu. Uzmanlar, iddia edilen saldırıya ilişkin zamanaşımı süresinin sona ermiş olması nedeni ile Biden'ın cezai işlemle karşılaşmayacağını belirtiyor.

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda harlanan ve seçim kampanyalarında yer alacak seviyeye gelen tartışmaların sonucu nasıl etkileyeceği veya gelecek dönemde nasıl bir hal alacağı ise merak konusu.