SON DAKİKA | Türk sporunun acı günü! Başaran Dölen hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) eski milli voleybolcu Başaran Dölen’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada “Voleybol Vakfı kurucu üyelerinden ve eski başkan yardımcılarından, eski milli voleybolcu Başaran Dölen'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Başaran Dölen'e başta ailesi olmak üzere sevenleri ve voleybol camiasına baş sağlığı dileriz” denildi.

Açıklamada, cenaze bilgilerinin henüz belirlenmediğine de yer verildi.

İstanbul-Şişli’de 1943 yılında doğan Başaran Dölen, voleybola 1961 yılında İ.T.Ü. Spor Kulübü'nde başladı. 1965-1967 yıllarında Ankara Jandarma Gücü, 1967-1968'de İTÜ, 1968-69 Beyoğluspor, 1969-71 Büyükdere, 1971-1972 İzmit Güreş Halter kulüplerinde voleybol oynadı. 1987 senesinde kurulan Voleybol Vakfı Kurucu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Başaran Dölen, uzun yıllar bu görevine devam etti.