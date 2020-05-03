‘Ribery’nin altın bifteğini bile özledik’

Ali GÜLEN / SÖZCÜ Almanya'da Bundesliga maçlarının ne zaman başlayacağı konusundaki takvim tartışılıyor. En erken 16 Mayıs tarihi öngörülürken, bir çok ünlü futbol kulübü yöneticisi, artık canlı futbolu özlediğini, evlerde maç tekrarı izlemekten bıktığını açıklıyor.

Köln'ün üç futbolcusunda corona virüsüne rastlanmasının tartışmaları sürerken, siyasilerin futbola yeniden başlanıp başlanmayacağı ile ilgili kararı yarın vermesi bekleniyor.

Futbolcuların bir an önce sahaları dönmesi için ise sektördü büyük bir sabırsızlık var.

RIBERY'NİN NUSRET'TEKİ POZU

Futbola yeniden başlanıp başlanmayacağı tartışmalarına en ilginç yorumu getiren Alman Bild Gazetesi oldu. Bild, şu anda Fiorentina'da oynayan 37 yaşındaki ünlü futbolcu Frank Ribery'nin, 2019'da, Nusret'in Dubai'deki restoranda yediği ‘altın tozlu pirzola’ üzerinden konuyu gündeme getirdi.

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‘Lige, Ribery'nin altın pirzolasıyla dönüş“ başlığını kullanan gazete, bir dönemler Galatasaray’da da forma giyen Ribery’nin altın tozlu et yemesini yeniden eleştirirken, şunları yazdı:

“Şurası kesin, futbolcular yeniden başlama için belirlenen kurallara uymalı ve evle işi arasında gidip gelmeli. Gösterişli arabalar, 1200 Euro'luk altın tozlu pirzolalar artık yok. Bunlar her ne kadar bazıları için futbolcuların günlük yaşamından sayılsa da, şu andaki durum o kadar tuhaf ki, Franck Ribery'nin 2019'da yediği altın biftek bile lig için bir işaret olabilir. Ancak bu profesyonel futbolun çöküşü, rüküşlük demek. Bazı futbol yıldızlarının davranışları eleştirilse de, bu durum tüm profesyonel futbolu felç etmeyi de gerektirmiyor.”

ELEŞTİRİLERE KÜFÜRLE YANIT VERMİŞTİ

Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery’nin, Nusret Gökçe'nin Dubai'deki restoranında yaklaşık 7 bin 500 lira değerinde altın kaplama antrikot yemesi 2019 yılının başında gündeme oturmuştu.

Futbolcunun “Yeni yıla başlamak için bir tutam tuz ve Türk kardeşimi ziyaret etmekten daha iyi bir yol yok” diyerek Instagram'da paylaştığı videoda Nusret'in, Ribery'ye altın kaplama antrikot hazırladığı görülmüş, söz konusu görüntüler sosyal medya üzerinde eleştirilere neden olmuştu. Ribery bu eleştirilere Instagram hikayesinde inanılmaz küfürlerle yanıt vermişti:

“Kıskançlar, nefret edenler ve prezervatifte bir delik olduğu için dünyaya gelenlerle başlayalım. Annelerinizi, büyükannelerinizi ve aile ağacınızı s********. Size hiçbir borcum yok. Benim başarım her şeyden önce Tanrı, ben ve bana inanan sevdiklerim sayesinde oldu. Diğerleri çorabımdaki çakıllardan ibaretsiniz.”