Ralli eve sığdı

“Hayat eve sığar” sloganıyla 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen online EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası heyecan dolu 6 güne tanıklık etti. Türkiye ve dünyanın birçok şehrinden 146 katılımcı ile ülkenin en geniş katılımlı e-ralli şampiyonası olan organizasyonda aralarında 2 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Burak Çukurova, 1 kez FIA Balkan Ralli Şampiyonu olan co-pilot Burçin Korkmaz gibi ralliciler de yarıştı.

E-rallide ilk gün İspanya etabı koşulurken, yarışmacılar 2. gün Avustralya, 3. gün Yeni Zellanda, 4. gün Arjantin, 5. gün Polonya ve son olarak 6. gün ABD ile 6 gün boyunca ralli heyecanını evlerinden yaşadılar.

Genel klasmanda toplanan puanlar sonrasında E-rallinin birincisi 134 puan toplayan Eralp Kumartaşloğlu oldu. İkincilik unvanını Cem Batuhan Evcil, üçüncülüğü Kutay Ertuğrul elde etti.