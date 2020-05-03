Neustadter’in İstanbul özlemi

Sezon başında Fenerbahçe’den Rus ekibi Dinamo Moskova’ya transfer olan ama ailesi hala İstanbul’da yaşayan Roman Neustadter, form tutmak için dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile çalışıyor. 2016’da Fenerbahçe’ye gelen ve hem savunma hem de ön liberoda görevler alan Neustadter kariyerinde ilk kez Rusya Ligi’nde forma giyiyor.

Video konferans yoluyla antrenman yapan ikili arasındaki diyaloglarda tecrübeli futbolcu İstanbul ve Fenerbahçe’yi çok özlediğini belirtti.

Rus asıllı Alman futbolcu Fenerbahçe’de oynarken de destek aldığı dünya ve Avrupa eski kick-boks şampiyonu Devrim Akarsu ile online olarak çalıştı. Video konferans sistemiyle antrenman yapan Neustadter, Devrim Akarsu vasıtasıyla İstanbul’a mesaj göndererek “Sizi çok özledim İstanbul, evde kalın‘ dedi.

Fenerbahçe’yi hiç bir zaman unutamayacağını da ifade eden Roman Neustadter 1.5 aydır Rusya’da olduğunu belirterek, “Ben de herkes gibi izolasyondayım. Ailem İstanbul’da onlarla görüntülü konuşuyoruz. Onların yanına çok özlediğim İstanbul’a gelecektim ama hem gittiğimde hem de Rusya’ya geri döndüğümde 2 kez 14 günlük karantinaya girmek zorunda kalacaktım. Her şeyin düzelmesini bekleyip, biraz daha sabredip sevdiklerimize daha sağlıklı ulaşmak için beklemeliyiz” dedi.

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