Materazzi: Zidane’a kız kardeşini tercih edeceğimi söyledim

Tüm dünyanın unutumadığı 2006 Dünya Kupası Finali’nde Zinedine Zidane’ın kafa attığı Marco Materazzi yıllar sonra olayla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

İtalya’nın Dünya Kupası’nı kazandığı o yıl sert futboluyla akıllara kazınan Materazzi Zidane ile arasında yaşanan gerginliğin detaylarını anlattı.

‘GELDİĞİNİ GÖRMEDİM AMA’

Katıldığı bir canlı yayında futbolculuk dönemindeki anıları anlatan İtalyan yıldız Zidane’in kendisine kafa attığı ve futbol kariyerine nokta koyduğu unutulmaz maç ile ilgili konuştu.

Zidane’in kendisine kafa atacağını beklemediğini söyleyen Materazzi; “O hareketi beklemiyordum fakat açıkçası beni kurtaran da bu oldu. Geldiğini görseydim, ikimiz de soyunma odasına erken giderdik” ifadelerini kullandı.

‘MAÇTAN SONRA FORMAMI VERECEĞİM DEDİ’

Zidane’ın kafa atmasıyla sonuçlanan diyaloğu da anlatan Inter’ın eski savunmacısı, “2006 Dünya Kupası Finali’nin 2. yarısında, Zidane’ı marke etme görevi bana verildi. 1-2 kez temas yaşadık, özür diledim ama beni tersledi. 3. temasta bana dönüp ‘Maçtan sonra sana formamı vereceğim’ dedi. Ben de ‘Forman yerine kız kardeşini tercih ederim’ dedim. O diyaloğun ardından kafa attı” sözlerini kullandı.

İtalya ile Fransa arasında yapılan ve normal süresi Zidane ile Materazzi’nin karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanan 2006 Dünya Kupası finalini penalrtılar sonucu İtalya kazanmışttı. Şimdi Real Madrid’in başında bulunan Zidane o maçtan sonra futbolculuk kariyerini noktalamıştı.