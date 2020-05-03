Lampard: Sağlık çalışanları corona virüsü testlerine ulaşamazken…

Corona virüsü salgını sonrası ara verilen İngiltere Premier Lig’in ne zaman yeniden başlayacağı tartışılıyor. Kulüplerin, yayın gelirlerinden olmamak için sezonu tamamlama isteklerine karşın, bilim insanları acele ile alınacak bir kararın corona virüsünün futbolcu ve teknik ekibe bulaşma riskini arttıracağını söylüyor.

Yapılan tartışmalar ile ilgili BT Sport’a konuşan Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, ligler başlamadan önce tüm futbolcu ve teknik ekine corona virüsü testi yapılması gerekliliği ile ilgili “Sağlık çalışanların testlere ulaşmakta sıkıntı yaşarken, futbolculara test yapılması bana doğru gelmiyor. Sağlık çalışanları, ön cephede bu virüsle uğraşan insanlar… Önceliğin onlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ligler yeniden başlarsa futbolcu sağlığının dikkat edilmesi gereken en önemli nokta olması gerektiğinin de altını çizen Lampard “Futbol temaslı bir spor.. Taraftarla maç izlemeyi, bizler de antrenman yapmayı, futbol oynamayı özledik. Ancak futbolcuların sağlığını riske etmeden bunları nasıl gerçekleştireceğiz?” ifadelerini kullandı.

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