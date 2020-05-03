Jimmy Durmaz: 2 yıl daha Galatasaray’da kalacağım

Galatasaray’ın geçen yaz kadrosuna kattığı ve bu sezon fazla şans bulamayan isimlerden biri olan Jimmy Durmaz, corona virüsü günlerinde yaptıklarını anlattı, geleceğiyle ilgili konuştu. İşte Durmaz’ın açıklamalarından satır başları:

“2 YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR”

Corona virüsü sonrasında futboldaki herkes farklı şekilde etkilenecek. Tekrar ne zaman başlayacağımızı göreceğiz. Kendi açımdan bakarsam, benim şu anda bir endişem yok. 2 yıl daha sözleşmem var ve kafamda 2 yıl daha Galatasaray’da devam etmekten başka bir şey yok. Burada kendimi mutlu hissediyorum.

“FİZİKSEL OLARAK İYİYİM AMA İDMAN YAPMAYI ÖZLEDİM”

Evimde gerekli her şey var. 1 haftalık karantinanın ardından Galatasaray spor ekipmanları isteyen tüm oyunculara gerekli desteği verdi. Evimde bisiklet, ağırlık, koşu bandı var. Spor yapmaya devam ediyorum. Son 2 ay içinde sürekli koşuyorum ve bisiklete biniyorum, bu yüzden fiziksel olarak uzun zamandır bu kadar iyi olmadığımı söyleyebilirim. Ancak futbol idmanı yapmayı özledim. Bir an önce futbola tekrar başlamak için gerekli şartların oluşmasını diliyorum.

“AİLEMİ İNANILMAZ ÖZLEDİM”

Ailem İsveç’te, onları inanılmaz özledim ancak şu anda yakınacak bir durum yok. Kendimi spora, yemek yapmayla ve köpeklerimizle ilgilenmeye adadım. Şu anda insanların hayatını kurtarmak için mücadele veren hemşireler ve doktorlar en büyük kahramanlarımız.

”MALMÖ İÇİN GÜÇLÜ DUYGULARIM VAR”

Her zaman söylediğim gibi, İsveç’e geri dönmek bir alternatif ancak Galatasaray’da gerçekten iyi oyuncularla birlikte rekabet edince, Avrupa’da birkaç yıl daha mücadele edebileceğimi hissettim. Evime dönmeden önce biraz daha dünyanın diğer bölgelerinde olmak istiyorum. Malmö için çok güçlü duygularım olduğunu herkes biliyor.

“FATİH TERİM BENDEN MEMNUN”

Fatih Terim, benim katkımdan dolayı memnun ancak takım çok iyi gittiğinden süre almak zorlaştı. Benim böyle devam etmemi istiyor, onunla birlikte çalışmak gerçekten çok güzel.