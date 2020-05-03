Genç yıldıza dudak uçuklatan teklif! Transfer corona dinlemiyor…

Transferin gözde isimlerinden Victor Osimhen için dev bir teklif geldi. Fransız spor programı Telefoot’da ortaya atılan iddiaya göre; Fransa Ligue 1’de Lille forması giyen 21 yaşındaki Nijeryalı için adı açıklanmayan bir kulüp 85 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Osimhen sezon başında Belçika’nın Charleroi kulübünden Fransız ekibine 12 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Genç oyuncu, Charleroi formasıyla kaydettiği 20 gol ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Lille’de geçirdiği ilk sezonda 27 maçta 13 gol atma başarısı gösteren genç forvet, dev kulüplerin de dikkatini çekti. Osimhen’e yapılan teklif, corona virüsü nedeniyle krizde olan futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Fransa’da corona virüsü nedeniyle ligler iptal edilirken, Lille’in gelen teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor. Lille’in futbolun krizde olduğu bir dönemde bu teklife hayır demesi beklenmiyor.

Kariyerine Nijerya’nın Ultimate Strikers Academy’de başlayan Osimhen, 2017 yılında 3.5 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Wolfsburg’a transfer oldu. Almanya’da bekleneni veremeyen Nijeryalı golcü, önce Charleroi’ye kiralandı, ardından da yine 3.5 milyon Euro’ya Belçika ekibine satıldı.

Inter, Manchester United, Liverpool ve Chelsea gibi devlerin Nijeryalı yıldız adayını takip ettiği biliniyor. Chelsea 2012 yılında Lille’den Eden Hazard’ı transfer etmiş ve Belçikalı oyuncu dünyanın en elit yıldızlarından biri haline gelmişti.