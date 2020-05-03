Game of Thrones’un ‘Dağ’ı 501 kilo kaldırdı, dünya rekoru kırdı!

İzlandalı aktör ve sporcu Hafthor Bjornsson, ‘deadlift’te 501 kiloluk ağırlığı kaldırarak bu alanda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Game of Thrones dizisinde Ser Gregor ‘Dağ’ Clegane adlı karakteri canlandıran 31 yaşındaki sporcu 2016’da Eddie Hall’un 500 kilo kaldırarak kırdığı rekoru da tarihe gömmüş oldu.

Game of Thrones dizisinde Dağ karakterini canlandıran İzlandalı aktör ve sporcu Hafthor Bjornsson ‘deadlift’te 501 kilo kaldırdı ve Eddie Hall’un 2016’da 500 kilo kaldıran ilk insan olarak tarihe geçtiği dünya rekorunu kırmayı başardı!pic.twitter.com/ss0eXfq2TI — SKOR (@SozcuSkor) May 2, 2020

Etkinlik ESPN’den canlı yayınlandı. 2.06 metre boyundaki Bjornsson World’s Strongest Man yarışmasında 2018’de şampiyon olmuştu.