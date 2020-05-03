De Bruyne krizi kapıda: 2 yıl beklemem

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, UEFA tarafından iki yıl Avrupa’dan men cezasına çarptırılmıştı. Sponsor gelirlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle verilen cezaya itiraz eden Manchester City, Uluslararası Spor Mahkemesi’ne (CAS) başvurmuştu. Konu hakkında bir açıklamada bulunan İngiliz devinin yıldızı Kevin de Bruyne, iki yıllık cezanın iptal edilememesi halinde takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Şimdilik gelişmeleri beklediğini belirten De Bruyne, Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws’e yaptığı açıklamada “Kulüp, cezanın yüzde yüz haksız yere verildiğini ve bu nedenle karara itiraz ettiğini açıkladı. Kulübüme güveniyorum. Eğer bu şekilde bir açıklama yapmışlarsa doğrudur. Neler olup biteceğini bekleyip göreceğiz. Son karar verildikten sonra ben de takımdaki geleceğim hakkında bir karar vermek zorunda kalacağım” dedi.

Bir yıllık bir cezanın kabul edilebilir olduğunu da belirten De Bruyne “İki yıl Şampiyonlar Ligi’nde uzak kalmak uzun bir süre… Bir yıl idare edilebilir bir durum ama iki yıl oldukça uzun…” ifadelerini kullandı.

DEVLERİN GÖZÜ DE BRUYNE’DE

Avrupa’dan birçok takımın, Manchester City’nin cezası açıklandıktan sonra kendisi ile iletişime geçtiğini belirten De Bruyne “Ancak Manchester City ve İngiltere’de oynamaktan çok memnunum. İngiltere, kendinizi test edebileceğiniz, dünyanın en zorlu ligi… Burada olmayı seviyorum. Bunu korumaya çalışacağım” şeklinde konuştu.

Manchester City’nin 2015 yılında Wolfsburg’a 76 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı De Bruyne, İngiliz ekibiyle çıktığı 209 maçta 50 gol atarken, 86 da asist yapma başarısı gösterdi.

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