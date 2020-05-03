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Sözcü

Cristiano Ronaldo annesine 100 bin Euro’luk araba hediye etti

Karantina günlerini Portekiz'deki Medeira adasında geçiren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 65 yaşındaki annesine 'anneler günü' hediyesi olarak lüks bir araba aldı.

SKOR DIŞ HABER
19:00 -
Haberler Futbol
Cristiano Ronaldo annesine 100 bin Euro’luk araba hediye etti

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo yine çok konuşulacak bir harekete imza attı… Yıldız futbolcu 3 Mart’ta kısmi felç geçiren ve hastanede tedavi gördükten sonra iyileşip evine dönen annesi Dolores Aveiro’ya ‘Anneler Günü’ sürprizi yaptı.

‘TÜM ANNELERE MUTLU GÜNLER DİLERİM’

Corona virüsü salgını nedeniyle 9 Mart’tan beri ailesiyle birlikte Madeira’da karantinada olan Ronaldo’nun annesi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. 65 yaşındaki Dolores Aveiro yaptığı paylaşımda “Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim” ifadelerini kullandı.

Ronaldo’nun annesine hediye ettiği lüks aracın fiyatının yaklaşık 100 bin Euro olduğu belirtildi. Önümüzdeki hafta İtalya’ya dönmesi ve idmanlara başlaması beklenen Cristiano Ronaldo, çocukları ve sevgilisi Georgina Rodriguez ile memleketi Madeira’da haftalığı 3500 Sterlin olan bir villa kiralamıştı.

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Happy Mother’s Day to my two special women

Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi ()

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Queria agradecer a equipa @multiopticas_pt .por todo o carinho que têm por mim .Feliz dia da mãe ❤️

Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)’in paylaştığı bir gönderi ()

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Son güncelleme: 19:53 03.05.2020