Cristiano Ronaldo annesine 100 bin Euro’luk araba hediye etti

Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo yine çok konuşulacak bir harekete imza attı… Yıldız futbolcu 3 Mart’ta kısmi felç geçiren ve hastanede tedavi gördükten sonra iyileşip evine dönen annesi Dolores Aveiro’ya ‘Anneler Günü’ sürprizi yaptı.

‘TÜM ANNELERE MUTLU GÜNLER DİLERİM’

Corona virüsü salgını nedeniyle 9 Mart’tan beri ailesiyle birlikte Madeira’da karantinada olan Ronaldo’nun annesi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. 65 yaşındaki Dolores Aveiro yaptığı paylaşımda “Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim” ifadelerini kullandı.

Ronaldo’nun annesine hediye ettiği lüks aracın fiyatının yaklaşık 100 bin Euro olduğu belirtildi. Önümüzdeki hafta İtalya’ya dönmesi ve idmanlara başlaması beklenen Cristiano Ronaldo, çocukları ve sevgilisi Georgina Rodriguez ile memleketi Madeira’da haftalığı 3500 Sterlin olan bir villa kiralamıştı.