Barcelona’dan şok karar! Sekiz yıldız ile yollar ayrılıyor

İspanyol devi Barcelona, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Takımda büyük bir revizyona gitmeyi düşünen Katalan ekibinde, sekiz yıldız ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Daily Star’da yer alan habere göre takımdan gönderilecek isimlerin arasında Griezmann ve Suarez de var.

Geçtiğimiz yaz Atletico Madrid’den 120 milyon Euro ödenerek transfer edilen Griezmann ve 6 yıldır Barcelona forması giyen Suarez’in dışında 125 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ancak sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen Dembele, Vidal, Rakitic, Umtiti, Semedo ve Sergi Roberto’nun da takımdan gönderileceği belirtildi.

Bayern Münih’te kiralık olarak forma giyen ve takımdaki geleceği tartışılan Brezilyalı yıldız Coutinho’nun ise gönderilecekler listesinde olmadığı ifade edildi. Barcelona’nın yeni teknik direktörü Quique Setien’in, Coutinho’ya bir şans daha verilmesinden yana olduğu ve takıma katkı yapabileceği şeklinde bir rapor sunduğu öğrenildi.