Yardımcıdan yıllar sonra gelen itiraf! ‘Aragones, Fenerbahçe’ye sözünü tuttu!’

İspanya’da yayınlanan bir haberde Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Luis Aragones ile ilgili önemli bir detay göze çarptı.

The Coaches Voice sitesinde Aragones’in Fenerbahçe’de beraber çalıştığı yardımcısı Cesar Mendiondo, önemli açıklamalar yaptı

EURO 2008’de İspanya ile şampiyon olduktan sonra sarı-lacivertli takıma geçiş süreciyle ilgili ilginç bir ‘söz verme’ anısı anlatan Mendiondo şu ifadeleri kullandı:

“EURO 2008’i İspanya ile kazandıktan sonra bir anda herkes kalmasını istedi. Turnuva öncesinde bırakacağı belliydi ve hatta Del Bosque hazırdı. Ancak kazanılan şampiyonluk sonrası bir anda kalması için telefonlar başladı. Hatta İspanya’nın birçok önemli insanı bizzat kalması için aradı. Aslında Aragones de İspanya Milli Takımı’nı seviyordu. 2 yıl sonra 2010’da Dünya Kupası’nı kazanabileceğini biliyordu. Ancak Fenerbahçe’ye verilmiş bir sözü vardı. Aragones her zaman sözünün eri olmak isterdi. Ona göre verilen söz önemliydi. Bu nedenle İspanya’yı istemesine rağmen Fenerbahçe’ye gitti, sözünü tuttu.”