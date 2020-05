UFC, pandemi sürecinde geri dönen ilk spor olacak

UFC geçtiğimiz günlerde UFC 249 kartını resmi olarak açıkladı. 9-16 Mayıs arasındaki bir haftalık sürede düzenlenecek üç organizasyon Jacksonville, Florida’da yapılacak.

UFC Başkanı Dana White; 9 Mayıs’ta Tony Ferguson (25-3) ile Justin Gaethje (21-2), 13 Mayıs’ta Glover Teixeira (30-7) ile Anthony Smith (33-14) ve 16 Mayıs’ta Alistair Overeem (45-18-1) ile Walt Harris’in (13-7-1) ana dövüşlerinin olduğu organizasyonları duyurdu.

Böylece UFC, corona salgınının devam etmesine karşın geri dönen ilk spor olacak. Organizasyonların minimum çalışanla ve seyircisiz şekilde yapılması bekleniyor.

Dana White bu şekilde uzun süredir her türlü organizasyondan uzak kalan sporseverleri ekranları başına toplamayı umuyor. Müsabakalar ESPN üzerinden yayınlanacak. Müsabaka günlerindeki ana dövüşler ise ek ücretle izlenebilecek. Bir yandan bu plan kuralsız dövüşlerin tanınırlığını arttırabilir. Ancak kimilerine göre bu halen alınmaması gereken bir risk.

UFC corona salgını sebebiyle Mart ayındaki 6 organizasyonunu iptal etmek zorunda kalmıştı. UFC 249’un pandemi öncesi yapılması planlanan versiyonunda Tony Ferguson ile Khabib Nurmagomedov’un karşılaşması planlanmıştı.

UFC will be the first sport back and it's happening May 9, 13 and 16 in Jacksonville, Florida. I'm excited for the rest of the sports world to join us! Let's get back to work America! pic.twitter.com/83qKfEuQhG

— danawhite (@danawhite) May 2, 2020