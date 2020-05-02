NBA yönetimi Draft Lottery ve Combine’ı erteledi

NBA, dün yaptığı açıklamayla Draft Lottery ve Draft Combine etkinliklerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Normal sezonun bitmesinin ardından playoffa katılamayan takımlar arasında yapılan Draft Lottery’de, takımların NBA Draft’inde kaçıncı sıradan seçim yapacakları kura ile belirleniyordu. Draft Combine’da ise Draft’a katılacağını açıklayan oyuncular, ligin hazırladığı ölçümlerden geçip seçtikleri takımlarla antrenmana çıkıyordu.

NBA’de corona salgını sebebiyle normal sezonunun tamamlanamaması, lig sıralamasının da netleşmemesine sebep oldu. Bu da Draft Lottery’nin yapılmasını doğrudan engelliyor. NBA yönetimi Haziran ve Temmuz aylarında izole bir yerde maçları devam ettirmek istiyor ancak bunun mümkün olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

NBA analistlerinden Kevin O’Connor Draft Lottery ve Combine’nın Ağustos veya Eylül aylarında yapılabileceğini öne sürdü.