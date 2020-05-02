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Galatasaraylı yöneticilerden Başkan Mustafa Cengiz’e ziyaret

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, geçtiğimiz günlerde halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

18:40 -
Haberler Futbol
Galatasaraylı yöneticilerden Başkan Mustafa Cengiz’e ziyaret

Galatasaraylı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde halsizlik ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan Başkan Mustafa Cengiz'i hastanede yalnız bırakmadı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Cengiz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı paylaşarak, “Sevgili Başkanımızı ziyaret ettik” notunu paylaştı.

Hastaneye kaldırıldığında yapılan corona virüsü testi negatif çıkan Mustafa Cengiz’in PET çekimi ise pazartesi günü yapılacak. Galatasaray’da Cengiz’i ziyaret eden üç isim de daha önce corona virüsüne yakalandı ve tedavilerinin ardından Covid-19’u atlatmayı başardı.

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