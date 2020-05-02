Cesc Fabregas: ‘Neymar, Ronaldinho ile aynı seviyede’

Barcelona’nın eski futbolcusu Cesc Fabregas, Paris Saint-Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar’ın kalite olarak Ronaldinho ile aynı seviyede olduğunu savundu.

Fabregas, “Neymar, çok büyük bir yıldız. Ronaldinho ile aynı seviyede. İstediği zaman çok büyük farklar yaratabilecek bir oyuncu. Çok büyük bir süperstar. Bu sezon PSG’ye karşı oynadığımız iki maçta da bizi mahvetti” ifadelerini kullandı.

Neymar’ın Barcelona günlerine de değinen İspanyol orta saha oyuncusu, “Messi, Suarez ve diğer tüm takım Neymar’ı çok severdi. Çok zorlu maçlarda bile bir pası, asisti veya driplingiyle maçı çözebilirdi. En iyilerden biriydi. Saha dışında da çok iyi biridir. Tıpkı bir çocuk gibidir. Her zaman mutludur ve hayattan keyif alır” dedi.