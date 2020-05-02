Acun Ilıcalı’dan Mesut Özil ve Fenerbahçe açıklaması: ‘Güzel şeyler olacak hissediyorum…’

Acun Ilıcalı, kişisel Instagram hesabından takipçileriyle canlı yayında bir araya gelirken Fenerbahçe taraftarına da bir mesaj verdi.

Mesut Özil’le yakın arkadaş olduğu bilinen Acun Ilıcalı, ismi sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Mesut hakkında “Yakında güzel şeyler olacak gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok iyi haberler var ama söyleyemiyorum” diyen Ilıcalı, “Mesut Özil’in kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum şu anda. Başkanımız zamanı gelince… Bu işlerde biliyorsunuz kontratlar var” diye konuştu.