53 yaşındaki Mike Tyson’dan yumruk şov!

Son profesyonel dövüşüne 15 yıl önce çıkan, eski ABD ağır sıklet dünya şampiyonu boksör Mike Tyson, 53 yaşında olmasına rağmen hala aynı el hızına ve gücüne sahip olması görenlerin ağzını açık bıraktı. Sosyal medya hesabından antrenörüyle birlikte çektiği videoyu paylaşan Tyson, adeta ‘Ben bitmedim’ mesajı verdi.

Efsane isim geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, evsiz ve uyuşturucudan etkilenen kişilere yardım amacıyla bir turnuva düzenlemek istediğini duyurmuştu.

20 yıllık profesyonel kariyeri boyunca dünyanın en iyi boksörleri arasında yer alan Tyson, ring dünyasının ‘yaramaz çocuğu’ olarak sivrildi.

Tyson, Evander Holyfield ile yaptığı dövüş sırasında rakibinin kulağını ısırması gibi olaylar ve uyuşturucu bağımlılığı ile de gündemde yer almıştı.

Tyson Haziran 2005’te Kevin McBride’a yenildikten sonra emekli olmuştu.