53 yaşındaki Mike Tyson’dan yumruk şov!

Son profesyonel dövüşüne 15 yıl önce çıkan, eski ABD ağır sıklet dünya şampiyonu boksör Mike Tyson, 53 yaşında olmasına rağmen hala aynı el hızına ve gücüne sahip olması görenlerin ağzını açık bıraktı. Sosyal medya hesabından antrenörüyle birlikte çektiği videoyu paylaşan Tyson, adeta ‘Ben bitmedim’ mesajı verdi.

I'm a Bad Boy for Life. Watch #BadBoysforLife now on DVD Blueray @realmartymar #willsmith #stillthebaddestmanontheplanet pic.twitter.com/R9Zmz19GFm

— Mike Tyson (@MikeTyson) May 1, 2020