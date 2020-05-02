2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can: ‘2. ve 3. Lig’de grup liderleri bir üst lige çıksın’

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği ve Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun düzenlediği video konferansa katılırken TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de yarıda kalan sezonun akıbeti hakkında görüşlerini iletti.

Can, Sözcü’ye özel açıklamalarda bulundu ve TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplarında lider olanların bir üst lige terfi edilmelerini tavsiye ettiklerini iletti. Can ayrıca TFF’nin futbola dönüş protokolünü de uygulaması çok zor olarak ifade etti.

İşte Volkan Can’ın açıklamaları:

“Biz, pandemi dolayısıyla 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak ligin geri kalan kısmının devam etmemesi yönünde tavsiye verdik. TFF’nin yayınladığı Sağlık Protokolü’nü 2 ve 3. Lig’de uygulamanın çok zor olduğunu Bakanımıza ve TFF Başkanımıza ilettik. Salı günü Bilim Kurulu 2 ve 3. Lig ile ilgili kararını verecek.

Tavsiyemiz, 2 ve 3. Lig’de gruplarında lider olan takımlar direkt bir üst lige çıksın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. takımlar play-off oynasın. Küme düşme kalksın. Hedef en az maç sayısıyla 2 ve 3. Ligi bitirmek.

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2 ve 3. Lig takımları olarak SGK ve vergilerle ilgili yapılandırma talep ettik. Futbolcuların isteğe bağlı olarak BAĞKUR’lu olmasını istedik. İddia gelirlerinin artmasını talep ettik. Ancak devletimiz ve federasyonumuzun verdiği her karara saygılıyız. Onlar nasıl uygun görürse o şekilde hareket edeceğiz.”