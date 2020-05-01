Yılmaz Vural: Açıklanan protokole göre yapmamız mümkün değil

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’un teknik direktörü Yılmaz Vural, TRT SPOR’a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akhisarspor’un geçmişinden bahseden tecrübeli teknik adam TFF’nin açıkladığı “Futbola Dönüş Öneri Protokolü”nü de değerlendirdi. İşte Yılmaz Vural’ın açıklamaları:

‘BİZİ KİM UYARACAK?’

‘Yeniden bir sorumsuzluk içine girersek, bu durumu tekrar arttırır mıyız ben onu düşünüyorum. Halkımız önce biraz sorun yaşadı fakat sonradan toparladı. Bizlerin maçları hakkında da konuşuyorlar. Bu düzenin devam etmesi gerekiyorsa nasıl olacak? Bizi kim uyaracak? Çünkü o protokole göre yapmamız mümkün değil.”

‘BURADA ÇOK MUTLUYUM’

”Buraya Sevilla’yı, Standard Liege’yi, Krasnodar’ı getirmiş bir ilçe takımı… 7 sene bu ligde kalmış. Gönül istiyor ki bu takım yaşasın, çıksın. Çıkmadığı her sene ekonomik olarak da o güzelim sistemini bozacak duruma gelir. Ben çok mutluyum burada. Futbolcularım, ekibim herkes huzurlu burada. Umarım lige çıkarız. Nasip diyelim.”