Snooker oyuncusu Peter Ebdon, felç riski sebebiyle sporu bıraktı

Eski Dünya Şampiyonu snooker oyuncusu Peter Ebdon, felç kalmasına sebep olabilecek ameliyattan kaçınmak için emekli olduğunu açıkladı.

49 yaşındaki Ebdon, 2002 senesinde efsanevi Stephen Hendry’yi 18-17’lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Deneyimli oyuncunun boyun bölgesinde kronikleşen rahatsızlığı sebebiyle doktorlar omurgasından ameliyat olması gerektiğini ancak bu ameliyatın çok riskli olduğunu söylemişti.

Kariyeri boyunca 3,5 milyon Sterlin ödül kazanan Londralı sporcu, “Yaklaşık 7 hafta önce MR kontrolünden geçtim. Yılbaşında beri ciddi ağrılarım vardı. Omurgamda bozulma mevcut ve iki omurun değiştirilmesi gerekiyor. Ancak bu operasyonu olmak istemiyorum çünkü ameliyat sırasında işler yolunda gitmezse, bu operasyon beni hayatımın geri kalanında tekerlekli sandalyeye mahkum bırakabilir” şeklinde konuştu.

Riskin çok büyük olduğuna vurgu yapan Ebdon, “Doktorlar çözüm sözü vermiyor. İyileşebilirsin diyorlar. Ama istenen sonuç alınamayabilir ve bu ameliyatı 10 sene içerisinde tekrar olmam gerekebilir. Kesin olan tek şey ise ameliyat olmadan tekrar snooker oynayamayacağım. Çünkü boynumda baskı çok yüksek. Bu yüzden sporda benim için yolun sonuna gelmiş bulunmaktayım” diyerek tekrar snooker oynayamayacağını söyledi.

Ebdon şu anda yürüyebildiğini ve iletişim kurabildiğini belirtirken ağrının azaldığını belirtti. İngiliz oyuncu iki kez genel klasmanda 3 numaraya yükselmişti. Ancak son kez bir turnuva kazandığında tarihler 2012’yi gösteriyordu.