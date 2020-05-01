Premier Lig için dönüş tarihi 12 Haziran olarak belirlendi

İngiltere Premier Lig’in dönüşü için sıcak gelişmeler yaşanıyor… 2019-2020 sezonunun tamamlanması için bir araya gelen ve yaklaşık 3 saat süren bir toplantı yapan 20 kulüp temsilcisi hükümetin onay vermesi halinde 12 Haziran’da Premier Lig’in yeniden başlaması kararını verdi.

İngiliz kulüpleri 12 Haziran’da başlatılması planlanan lig için oyuncuların 18 Mayıs’tan itibaren sahada antrenmanlara çıkmasını ve fiziksel eksikliklerin giderilmesini istiyor.

Toplantıda maçların ülke genelindeki belirli stadyumlarla sınırlı olacağı ve kesinlikle seyircilerin müsabakalardan uzak tutulacağı kararı alındı. Corona virüsü krizi karşısında bazı takımların ev sahipliği avantajını kaybedecek olması büyük tartışmalar yaratsa da tarafsız saha görüşü her kulüp tarafından kabul edildi.

HİÇBİR KULÜP KENDİ SAHASINDA OYNAMAYACAK

Kulüpler, maçların oynanması için seçilecek stadyumların mümkünse sıkışık kentsel alanlardan uzak olması gerektiği ve polis kontrolünün sağlanması için görüşmelerin tamamlanmasını ifade etti.

Belirlenen stadyumlar arasında West Ham’ın Londra Stadyumu, Arsenal’in Emirates Stadyumu ve Manchester City’nin Etihad evi yer alıyor. Ancak alınan karar neticesinde şartları eşit tutmak için hiçbir kulübün kendi sahasında oynamasına izin verilmeyecek.

Kulüpler, nihai karar için bir hafta sonra tekrar toplanacak ve gelişen son durumu değerlendirmek için video konferans sistemiyle bir araya gelecek.