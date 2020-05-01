Portekiz’de Primeira Liga 30 Mayıs’ta yeniden başlayacak!

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Portekiz Primeira Liga’nın 30 Mayıs’tan itibaren yeniden başlayabileceğini açıkladı. Sezonun bitmesine 10 hafta kala corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’nın genelinde olduğu gibi askıya alınan lig ekonomik sebepler de göz önünde bulundurularak yeniden başlayacak ve maçlar seyircisiz oynanacak.

Sağlık bakanlığının da çalışmalarının ardından resmi takvimin belirlenmesi beklenirken ligde şampiyonluk yarışı iki dev arasında sürüyor. Porto, son şampiyon Benfica’nın bir puan önünde 60 puanla zirvede yer alıyor. İkiliyi takip eden üçüncü sıradaki Braga’nın ise 46 puanı bulunuyor.

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Hollanda ve Fransa’da ligler iptal edilirken liglerini 12 Mart’ta askıya alan Portekiz’de golf ve tenis gibi bireysel sporlar ise pazartesiden itibaren yapılabilecek. Portekiz’de bugüne kadar toplam 25 bin 45 vaka tespit edilirken corona virüsü nedeniyle 989 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka ve ölüm sayılarında diğer Avrupa ülkelerine nazaran düşük bir noktada duran Portekiz, bir milyon kişiye 37 bin ile en yüksek test oranlarından birine sahip. Portekiz’de hastanelerde yüzde 65’ten daha az bir doluluk oranı tespit edilirken her 10 vakadan 9’u evinde tedavi görüyor ve yoğun bakımdaki hasta oranı da yalnızca yüzde 1 oranında seyretmekte.