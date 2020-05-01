Mustafa Kaplan: Deniz bitti

İsmi Fenerbahçe Altyapı Koordinatörlüğü için geçen Mustafa Kaplan, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu.

Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan deneyimli teknik direktör, futbolun kurtuluş formülünün altyapıda olduğunu vurguladı…

– Bundan sonra futbolda eski paralar olmaz. Deniz bitti. Türk kulüplerinin zaten ekonomik sıkıntıları vardı. Daha da olumsuz etkilendiler.

– Herkes kendi altyapısına yönelecek. Alt liglerde forma giyen oyuncuları takip etmek lazım. İyi izleme ve tarama ekipleri kurulmalı. Herkes kendi yıldızını yaratmalı. Avrupa'daki gurbetçi futbolcular için de tarama yapılmalı.

– Kadrodaki yabancı sayısını düşürmek, yerlilere daha fazla şans vermek, gençlere güvenmek gerekiyor. Alt liglerde keşfedilmeyi bekleyen birçok yıldız adayı var. Yeter ki onlara güvenelim.

“FENERBAHÇE BÜYÜK BİR ONUR”

– Arjantin, Brezilya ve Uruguay'daki yabancı oyuncuları, antrenman metotlarını izledim. Salgın öncesi Hırvatistan Ligi'ni izlemeye gittim. Çok yetenekli oyuncular var. Çok iyi bir ekibe sahibim. Son kararı ben veririm.

– Fenerbahçeli yetkililerle doğrudan görüşmem olmadı. Ancak ismimizin ciddi şekilde konuşulması önemli. Fenerbahçe ile anılmak benim için gururdur. Görev verilirse çalışmak isteriz, büyük bir onur ve şeref olur.

“FERDİ SÜRE ALMALIYDI”

– Fenerbahçe altyapısında iyi oyuncular var. Cenk Alptekin, Muhammed Gümüşkaya, Ömer Faruk Beyaz ve Rizespor'a verilen Burak Albayrak yetenekli oyuncular. Şans verilmesi gerekiyor. Burak'ı transfer etmek istemiştik.

– Ferdi Kadıoğlu önemli bir yetenek. Tolga'nın sol ön oynadığı yerde Ferdi her zaman sağ ön / sol ön oynar. Daha fazla şans verilmiş olsaydı, Ferdi kazanılırdı. Kalan haftalarda onun gibi yeteneklere şans verilmesi gerekiyor.

“BERAT AYBERK’İ GETİRİRDİM”

– Alt liglerden izlediğim oyuncularla ilgili listem var. 3. Lig'den iki yıldız adayı var. Alıp oynatırım. Berat Ayberk Özdemir'i de alırım. Trabzon istemişti, Avrupa'dan Napoli ve Udinese istemişti, ancak transfer olmayınca kaldı.

– Hücum futbolu oynatmayı seviyorum. Paslı oyunu tercih ederim. Çalıştırdığım takımları çift forvet oynatırım. Savunmasını sağlama alan, blokları birbirine yakın olan, geçiş oyunlarını iyi yapan takım maç kazanır.

“LİG BİTİRİLMELİ”

“Corona virüsü salgını nedeniyle ligler ertelendi, bütün futbolcular evlerine çekildi. Antrenman seviyeleri bıraktıkları gibi olmayacak. Ligin bitirilmesi kararı en doğrusu olacaktır diye düşünüyorum. Haziran ayında ligi oynatırlarsa temmuz ortasında sezonu bitireceklerini düşünüyorum. Ancak ligler başladıktan sonra eskisi gibi bir rekabet olur mu, futbolcular ne kadar fizik olarak hazır olur buna da bakmak lazım.”