Michael Jordan 100 milyon doları elinin tersiyle itti

The Last Dance belgeselinin ardından tüm dikkatleri yeniden üzerine çeken NBA efsanesi Michael Jordan için menajerinden flaş bir açıklama geldi. Ünlü menajer Jordan’ın 2017 yılında bir markanın 2 saat sürecek reklam çekimi için aldığı 100 milyon dolarlık teklifi reddettiğini söyledi.

‘YAPMASI GEREKEN 2 SAAT SÜRECEK BİR ÇEKİMDİ’

WFAN Sports Radio’ya konuşan efsane ismin menajeri David Falk, “Jordan o kadar başarılıydı ki istediği her şeyi yapabiliyordu. Ona gerçek anlamda hayranlık duyuyorum. Katılmak istediği organizasyonlar ve reklamlar konusunda da oldukça seçiciydi. 3 yıl önce kendisine 100 milyon dolarlık bir anlaşma getirdi. Yapması gereken 2 saat sürecek bir çekimde görünmesiydi ancak bunu reddetti” ifadelerini kullandı.

‘The Last Dance’ belgeseli ile yeniden dünya gündemine oturan Michael Jordan’ın 1.5 milyar Sterlin’in üzerinde bir serveti bulunuyor.