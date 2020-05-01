Mehmet Topuz: ‘Tekme tokat dövünce takımdan koptum’

Fenerbahçe’de birçok başarı yakalayan Mehmet Topuz, sarı lacivertli takımdan ayrılış süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Portekizli takım arkadaşı Bruno Alves’i antrenmanda dövdüğü için kovulduğunu söyleyen Topuz, Fanatik Gazetesi’ne verdiği röportajda çok konuşulacak ifadeler kullandı.

36 yaşındki eski futbolcu, “Fenerbahçe’de 7 yılımın her biri çok özel geçti. Güzel başarılar elde ettik. Sonra Vitor Pereira geldi ve kötü günler başladı. Türk futbolcuları dışlayan, yabancı oyunculara farklı davranan bir teknik adamdı” diyerek Portekizli çalıştırıcıyı eleştirdi.

Takımdan kovulmasına neden olan kavgayı anlatan Topuz, “2016’nın mayıs ayında idmandaydık. Bruno Alves antrenmanda genç oyuncu Uygar Mert Zeybek’e kasıtlı şekilde sert girince, bilek bağları koptu. Ben de kendimi tutamadım ve Alves’e tekme tokat daldım. Bu olaydan sonra kulüple bağlarım koptu. Sezon sonunda sözleşmem bitti ve uzatmayı teklif etmediler” dedi.

Fenerbahçe’de 9 milyon Euro’ya transfer olan Topuz, 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 kez de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli isim 2007-08 sezonunda Kayserispor ile de Türkiye Kupası’nı kazandı.