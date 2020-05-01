LeBron James, Space Jam: A New Legacy’yi tanıttı

NBA oyuncularından süper yıldız LeBron James, rol alacağı film Space Jam 2’nin logosunu Instagram hesabı üzerinden tanıttı.

Giydiği “Space Jam: A New Legacy” yazılı şapkayla filmin logosu ve ismini tanıtan LeBron’un paylaşımını filmin resmi hesabı da aynı şekilde takipçilerine sundu.

Ana hikaye 1996 senesinde Space Jam adıyla yapıldı ve Michael Jordan filmin baş rolünü oynadı. Space Jam: A New Legacy olarak açıklanan yeni yapım ise 2015 senesinde açıklandı ve 2021’de beyaz perdede sevenleriyle buluşacak. LeBron James’in baş rolünde oynayacağı filmi sıkı bir Golden State Warriors hayranı olarak bilinen Ryan Coogler yazdı ve yapımcılığını üstlendi.