Kieran Trippier’e bahis soruşturması! İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA’ya başvurdu

2019-2020 yaz transfer döneminde Tottenham Hotspur’dan 20 milyon Pound bonservis bedeliyle Atletico Madrid’e transfer olan İngiliz futbolcu Kieran Trippier’e bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açıldı.

Federasyon, transfer henüz resmiyet kazanmadan Atletico Madrid’e transfer olacağı yönünde farklı internet sitelerinden bahis oynadığı belirtilen Trippier’in ceza alması için FIFA’ya başvurdu.

Federasyon tarafından 18 Mayıs’a kadar iddialara resmen yanıt vermesi için ve savunma sunması için süre tanınan Trippier konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Federasyonun yürüttüğü soruşturmadan birkaç aydır haberdarım. Soruşturmada istedikleri her konuda yardımcı oldum ve olmaya devam edeceğim. Profesyonel bir futbolcu olarak bahis oynamadım. Bu işten bir çıkar sağlamadım” ifadelerini kullandı.

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Sturridge ceza almıştı…

İngiltere Futbol Federasyonu, son olarak kardeşine ve yakın çevresine transferine yönelik bahis oynattığı gerekçesiyle Daniel Sturridge’e 4 ay tüm futbol aktivitelerinden men cezası vermişti. O dönem Trabzonspor forması giyen Sturridge’in bordo-mavililerle olan sözleşmesi cezanın ardından karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti.